Juventus | Gazzetta | “Allegri ha pensato alle dimissioni”

(Di mercoledì 30 novembre 2022)- Come riporta ad oggi lalasul lato sportivo è stata davvero scossa dal grande ribaltone in società. “Presente e futuro Alla Continassa, superato lo shock per il ribaltone inaspettato di lunedì, sono ripartiti con lo stesso spirito, ma con la consapevolezza di essere ancora più sotto esame di qui al termine della stagione. Tantoquanto Cherubini sono navigati uomini di calcio e sanno benissimo che in queste situazioni si può programmare soltanto il presente. Elkann ha affidato ad, che avrà un ruolo ancora più centrale, e a Cherubini la gestione sportiva fino a giugno. Vista l’uscita di scena di Pavel Nedved, dimessosi assieme a tutto il Cda, si sta valutando se rafforzare lo staff dirigenziale ...

Non perderti le Newsletter diPROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...Commenta per primo Il budget resterà lo stesso sul mercato di gennaio per la. Come si legge sulladello Sport , si compra un terzino (sale il giovane Fresneda del Valladolid), soltanto in caso di uscite ( McKennie resta il maggior indiziato). Un gran finale ...Il Mondiale in astinenza da centravanti avrebbe bisogno di David Trezeguet. Lautaro fatica, la Spagna ha il falso 9 e il Brasile il 9 atipico, la Germania si aggrappa a Fullkrug: va bene Giroud, ma pe ...La rivoluzione delle ultime 48 ore in casa Juventus, con le dimissioni dell’intero CDA incluso l’ormai ex presidente Andrea Agnelli, avrebbe potuto riguardare anche l’area sportiva. La Gazzetta dello ...