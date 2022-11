Sale a 252 il numero delle vittime nel terremoto in Indonesia. Molti sono bambini

Agenzia ANSA

Le vittime accertate sono salite oggi a. Migliaia sono invece i feriti. Ma si teme che sotto le macerie siano sepolte ancora decine di persone. Per questo le squadre di soccorso continuano nel ...L'ultimo bilancio delle autorità sull terremoto che ha colpito ieri l'isola di Giava, in Indonesia riferisce che i morti sono 268 e centinaia i feriti, mentre risultano disperse per il momento 151 ... Sale a 252 il numero dei morti del terremoto in Indonesia Mondo - Salgono a 252 le vittime del sisma in Indonesia. Oltre 300 i feriti e decine i dispersi soprattutto sull'isola di Giava, dove continuano le operazioni di ...Il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 5,6 di lunedì in Indonesia è salito a più di 260, come hanno confermato i funzionari, aggiungendo che più di 150 persone sono ancora disperse. L’Ag ...