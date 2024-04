rifiuti indifferenziati: bidone col microchip - A Baranzate cambiano le modalità di raccolta rifiuti indifferenziati con bidoni dotati di microchip. Obiettivo: superare il 65% di raccolta differenziata e ridurre costi di smaltimento.

Ricicleria in tilt: code di due chilometri per conferire gli sfalci - Code lunghe e pericolose alla ricicleria di Carrara per conferire sfalci e rifiuti. Situazione temporanea dovuta all'aumento della richiesta in primavera. Nuove isole ecologiche in progetto per risolv ...

rifiuti, a Terni aumenti contenuti - Il documento di Asm stima che la produzione di indifferenziata nel Comune di Terni resti uguale al 2023, e che gli utenti adottino comportamenti più virtuosi.

