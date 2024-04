La grande forza dei ragazzi per ricominciare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) Anche lei era coperta di fango, con gli occhi riempiti dalla devastazione. Anche lei ha cercato i dispersi ed è stata vinta dalla loro morte. Anche lei non si è fermata mai fino a quando non è tornato un minimo di normalità, fornendo assistenza a chi aveva bisogno. Da ieri Ginevra Minetti, 17 anni di Montemurlo, è il volto di tutti i volontari che dopo il 2 novembre si sono impegnati per far ripartire la provincia, il volto di quellacollettiva che ha permesso al territorio, almeno a gran parte, di mettersi alle spalle in pochi mesi la tragedia dell’alluvione. Il presidente Mattarella l’ha scelta come nuovo Alfiere della Repubblica e con lei premia tutta Prato, la nostra resilienza, la voglia di non fermarsi mai.