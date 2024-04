Maratona Madrid 2024 oggi in tv | canale - orario e diretta streaming running

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) Sta per terminare l’attesa per ladi: ecco tutte le informazioni per seguire la corsa. Grande attesa per la 44esima edizione della celebre corsa sui 42,197 km tra le strade della città spagnola, che fa parte del circuito Rock ‘n’ RollSeries. Al via oltre 30.000 runners provenienti da 110 paesi, che partendo dal Paseo de la Castellana attraverseranno alcuni dei luoghi più iconici di, come lo stadio Santiago Bernabéu, la Puerta del Sol, il Palazzo Reale e la Casa de Campo. Si preannuncia grande spettacolo: chi taglierà per primo il traguardo? L’appuntamento con la partenza dellaè per le ore 9.00 italiane di domenica 28 aprile. Di seguito, il programmadettagliato e tutte le informazioni per seguire la Zurich Rock ‘n’ ...