Alcaraz-Seyboth Wild oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Battuta d’arresto per Lorenzo Musetti. Nel corso del secondo turno del Masters 1000 di Madrid (Spagna, terra rossa), il tennista toscano viene sconfitto dal brasiliano Thiago Seyboth Wild con il punteggio finale di 6-4 6-4 dopo un’ora e ventinove minuti di gioco. Una partita ben giocata da parte ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Seyboth Wild, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Lorenzo debutto alla Caja Màgica contro il brasiliano Seyboth Wild, che al primo turno ha superato in due set Safiullin. Match che presenta delle ...

