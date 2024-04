Stroncata da infarto Cordoglio social | | Grazie - sindaco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) "Una bella persona", "Non ho parole …. una notizia inaspettata", "Un dolore che toglie il fiato". I cittadini scrivono così suiin merito alla morte delMirella Cerini, 50 anni, avvenuta il 25 Aprile. Sulla pagina Fb del Comune di Castellanza sono una quindicina i messaggi, e al netto di chi tira in ballo "il trattamento genico anticovid", sono tutti affettuosi. Un post lo scrive anche Vittorio Vitale, presidente del Lions Club Valle Olona: "Non dimenticheremo mai il suo spirito gentile. Se n’è andata Mirella, sempre disponibile con tutti noi, si caratterizzava per l’impegno e la passione per la comunità castellanzese ed era di esempio per la sua proattività sia comeche come Lions. Profondamente addolorato porgo insieme a tutti i nostri soci Lions le nostre più sentite condoglianze ai familiari tutti". Un ...