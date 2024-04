Sangue e mafia Quando La Piovra tenne incollata l' Italia alla tv

Torna sugli scaffali “Il sangue dei vinti” di Giampaolo Pansa, il libro del 2003 che fu uno straordinario successo editoriale e mandò in crisi la retorica agiografica delle lotte partigiane. La nuova edizione, a distanza di oltre 21 anni, rappresenta un’occasione per le nuove generazioni per ...

