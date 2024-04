La direttiva europea Formentera - addio chiringuitos Concessioni all’asta | si cambia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Sono sempre più agitate le acque delle coste italiane. Ad agitarle maggiormente è la decisione assunta a, in Spagna. Per effetto dellaBolkestein, infatti, nell’isola dell’arcipelago delle Baleari, infatti, andranno a gara ledegli stabilimenti balneari, dei chioschi, degli storicie di altre attività presenti sulle spiagge. Cade insomma il mito spagnolo, quello dellerinnovate per 100 anni agli attuali titolari delle attività economiche presenti sulle coste. Nell’isola spagnola, differentemente che in Italia, c’è già stato un bando e sono giàte le proprietà delle maggioridelle attività turistica. Con porte aperte agli imprenditori più facoltosi, le società disposte ad investire grandi ...