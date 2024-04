Un’infermiera a scuola Si cercano sostenitori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) Si concluderà tra due mesi il quarto anno del progetto "Infermiere scolastico" e l’organizzazione di volantariato Ains lancia un appello: aiutateci a trovare 8mila euro per finanziare l’iniziativa. Dal lunedì al venerdì, per un paio d’ore, all’interno dell’istituto scolastico di San Martino Siccomario un professionista è a disposizione degli studenti se hanno bisogno di interventi infermieristici ma anche con azioni di educazione e prevenzione in classe. "Abbiamo bisogno di fondi per finanziare il progetto e continuare per il quinto anno – dice Ruggero Rizzini di Ain Odv –. Cerchiamoeconomici che ci diano una mano per raccogliere questi soldi". Anni fa era prevista la figura dell’infermiere a, sentinella pronta a intervenire in caso di bisogno. "Può essere utile, se fosse necessario – insiste Rizzini –, anche per il personale ...