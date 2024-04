La furia del branco all’alba Ragazzo pestato e rapinato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) Quaranta interminabili secondi. Un’esplosione di violenza nel cuore della movida. In cinque contro uno. Calci, pugni e bottigliate, anche con la vittima già a terra con le mani dietro la nuca per parare i colpi più duri. Il filmato choc postato ieri mattina dalla pagina social "Welcome to favelas" rende l’idea della ferocia degli aggressori, entrati in azione qualche minuto prima delle 5 di ieri sul lato di piazza XXV Aprile che dà su viale Crispi, a due passi da corso Garibaldi. Il video non riprende l’inizio della scena, e proprio sulle fasi che hanno preceduto il pestaggio si concentreranno le indagini della polizia: l’obiettivo è capire se ci sia stata una causa scatenante dell’assalto o se davvero sia stato un raid senza un perché, come sostengono gli amici del ferito, tornato a casa con il naso rotto e un cellulare in meno. La ricostruzione del blitz ci riporta ...