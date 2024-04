Truffa nel nome di Martina | Un dolore immenso Ti difenderò sempre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) Non soloChiari è morta prematuramente a 22 anni, lasciando nello strazio la sua famiglia e i suoi amici, ma qualcuno il 25 aprile ha cercato dire coloro che la amavano pubblicando sui social network delle fotografie di un manifesto su in cui annunciavano una raccolta fondi per la ricerca, chiedendo 300 euro. La locandina, che è stata realizzata usando il manifesto funebre della ragazza, ha fatto il giro del web, ma molti locali pubblici e cittadini sono stati contattati per telefono da sedicenti parenti diche hanno chiesto soldi. Il tentativo diè stato denunciato dalla famiglia Chiari, che si è trovata legata e citata nell’organizzazione del finto evento benefico inventato al solo scopo di estorcere denaro. "Ci siamo attivati per capire cosa stesse succedendo, visto che di questa ...