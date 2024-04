Non solo grande filologo | il Diario civile di Segre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Un libro prezioso in cui si manifesta una limpida e pacata saggezza aperta, orientata su una realtà storica o di tempi ancora vicini al nostro presente, come su figure rilevanti della letteratura o sul mutare della lingua. Paolo Di Stefano (a cui si deve anche la postfazione) ha avuto il merito di raccogliere in un libro, dal giusto titolo di, una serie di articoli di Cesare(1928- 2014), pubblicati tra il 1988 e il 2013. Un libro che va dunque oltre il campo critico letterario per il quale è giustamente nota l’importanza di. Eccoci allora ai riferimenti storici, agli scontri tra l’Islam e il mondo cristiano, al tempo della caduta di Mussolini vissuto dall’autore ragazzo, all’incontro tra il papa Wojtyla e il rabbino Toaff, alla Shoah, con riferimento alla storia personale dell’autore stesso, ...