Rapine e spaccio - rimpatriato Era il ’Re’ di Sant’Agostino

(Di domenica 28 aprile 2024) Ai microfoni di Retequattro si vantava di essere il "Re di" ma ieri è stato rispedito a Tunisi, imbarcato dagli uomini della Polizia sul volo charter che lo ha riportato al suo paese d’origine. E’ questo l’epilogo di un giovanissimo spacciatore, poco più che ventenne, che da anni era ben noto agli agenti della Questura di Arezzo per i suoi comportamenti borderline che avevano creato problemi in città, già ai tempi della baby gang del rapper Montana di cui avrebbe fatto parte. Il 21enne viveva ad Arezzo con la famiglia che si era trasferita in Toscana dalla Tunisia in cerca di una vita migliore: il giovane aveva scelto una strada diversa. Secondo le indagini delle forze dell’ordine si era specializzato nellodi stupefacenti e nelle, specie a giovanissimi: coetanei ma anche minorenni. Per questo il ...