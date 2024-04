Bed & breakfast o case vacanze - ora in tanti vogliono investire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) Con l’aumento delle presenze turistiche sul territorio varesino cresce anche il fabbisogno di posti letto per i visitatori. Un settore in forte espansione è quello della ricettività extralberghiera, che può costituire un’importante opportunità per chi ha delle proprietà che vorrebbe mettere a reddito. In quest’ottica si è svolto ieri mattina, sabato 27 aprile, un incontro a Palazzo Estense promosso dal Comune di Varese. Destinatari proprio coloro che sono interessati ad aprire una struttura di questo tipo: attualmente in città ne sono presenti 200. Le tipologie più comuni e gestibili anche senza partita Iva sono tre: i bed, lee le locazioni turistiche. A scendere nel dettaglio è stato il presidente dell’associazione BBVarese Alfredo Dal Ferro, che ha spiegato innanzitutto come si può ...