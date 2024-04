La convention di FdI Meloni scende in campo L’obiettivo è superare i voti presi alle Politiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Che il nome di Giorgiasarà nel simbolo di Fratelli d’Italiaelezioni europee lo ha annunciato ieri il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida al QN. Ma una decisione ufficiale sulla candidatura della premier ancora non c’è. Anche se oggi alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Pescara potrebbe essere il momento ideale per annunciarla e il tempo stringe sulla presentazione delle liste. Il popolo di Fradelli d’Italia è nella città abruzzese già da due giorni, con incontri, ospiti e tavoli tematici, protagonisti quasi tutti iani al governo e ospiti di ogni tipo, dall’attrice Claudia Gerini all’ad di Enel Flavio Cattaneo. Presenti anche il prefetto Bruno Frattasi, capo dell’agenzia per la Cyber sicurezza, e l’ambasciatore Stefano Pontecorvo,dente di Leonardo, entrambi ...