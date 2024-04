Auto rubata - ricettazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) TERNI Viaggiano a bordo di un’: denunciati dai catrabinieri perdue giovanissimi, di 17 e 18 anni, ternani ed incensurati. Nel pomeriggio di sabato scorso era giunta alla centrale pperativa la segnalazione del furto di un’utilitaria nel quartiere di Borgo Bovio e che alcuni parenti della proprietaria avevano notato transitare la vettura tra via Tre Venezie e Vocabolo Toano, con due giovani a bordo. Una pattuglia del nucleo radiomobile dell’Arma ha quindi intercettato i due mentre camminavano a piedi nei pressi del sottopassaggio pedonale, provvedendo a fermarli ed identificarli. Poco lontano è stata poi rinvenuta l’oggetto di furto, restituita alla proprietaria. Per i due, uno dei quali come detto minorenne, è così scattata la denuncia. Intanto i carabinieri di Amelia hanno arrestato un ...