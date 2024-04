Decisione a sorpresa di Papa Francesco che almeno secondo l’anticipazione del giornale argentino La Nacion avrebbe nomina to nunzio apostolico monsignor Georg Gaenswein, in una nazione ancora non precisata. Il nunzio apostolico è l’equivalente di un ambasciatiore, il massimo grado della diplonazia ... Continua a leggere>>

Progressista o conservatore? Oscuro o trasparente? Abbiamo letto i due recenti libri con il pontefice come protagonista per capire il «fenomeno» Francesco , un papa che più di altri ha parlato di sé e della Curia, ma che sembra sempre inafferrabile. Come dimostrano gli alti e bassi con l'ex

G7 con i "big" e il papa: la Puglia blindata per un evento storico. I dettagli - L'appuntamento con la storia. Come mai era successo in passato, e come difficilmente potrà accadere in futuro. Quello che avverrà a Fasano in provincia di Brindisi, dal 13 al

Filippo Sorcinelli, il sarto dei papi: «Folgorato in chiesa, trovai la mia via» - Filippo Sorcinelli è un artista a tutto tondo, musicista, stilista e geniale creatore delle fragranze più inconsuete. È originario di Mondolfo, dove mantiene il suo atelier,

Il papa lascia il vaticano, in volo verso Venezia - Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!

