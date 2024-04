Porta sfondata all’alba Ladri in fuga con la cassa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) In trentotto anni di onorata carriera non sarà di certo un furto a fermarlo: la sua “Botteghina di Leandro“ in via Fucini a Empoli è un’autentica istituzione. L’entusiasmo di Leandro Bagni dietro al bancone è quello del primo giorno, sebbene ormai la pensione sia vicina. "Ma l’amarezza è tanta – racconta –: mi chiedo come abbiano fatto a sfondare lain questo modo, con questa spavalderia in una zona tranquilla, il salotto della città. Ci vuol coraggio! E mi chiedo anche come sia possibile che nessuno abbia sentito. Sono stati fortunati e rapidi. Dispiace, dispiace molto vedere il negozio ridotto così per degli spiccioli". L’anta di legno massiccio a terra, il vetro spesso e pesante incrinato. Sembra esser passato un tornado tra gli scaffali pieni di bontà. Bottiglie di vino e delizie sulle quali i furfanti, fortunatamente, non hanno messo le mani. "Avevo ...