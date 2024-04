Blitz in discoteca | due in manette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) Alle 3 di ieri, gli agenti delle Volanti hanno arrestato per rapina in concorso due ragazzi italiani di 19 e 21 anni che avevano appena derubato un ventenne di una catenina all’interno dellaAlcatraz di via Valtellina. I primi a intervenire sono stati i buttafuori del locale, che hanno bloccato i rapinatori in attesa dell’arrivo della polizia. La collanina d’oro del valore di 2.500 euro non è stata ritrovata: probabilmente l’ha presa in consegna un terzo complice sparito nel nulla.