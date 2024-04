Eroina - cocaina e hashish Market della droga nel parco Arrestato un ventunenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) Sottrarre ildelle Groane alla criminalità e allo spaccio diper restituirlo ai cittadini. È questo l’obiettivo dei carabinieri di Rho, che hanno setacciato Garbagnate Milanese e Bollate, con servizi straordinari di controllo del territorio. E i militari hannoper detenzione ai fini di spaccio, all’interno delun 21enne di origini marocchine, pregiudicato sempre per reati legati alla. I carabinieri hanno notato il giovane all’interno di una zona boschiva del, dove aveva creato una sorta di bivacco utilizzato come punto di riferimento per svolgere l’attività di pusher. I militari hanno perquisito il 21enne, trovandolo in possesso di 54 dosi dipronte alla vendita, per un peso complessivo di 42 grammi. In più, il ...