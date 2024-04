Ex volto del Grande Fratello su Rai Uno - ma Carlo Conti cita Amici

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 28 aprile 2024)ieri sera a I Migliori Anni ha ospitato un exdell’ultima edizione del. Il conduttore di Rai Uno ha aperto la puntata con un’ex gieffina che grazie al reality di Alfonso Signorini ha avuto una nuova ventata di popolarità, che ha riportato in classifica un suo vecchio brano di 42 anni fa. Un exdelsbarca a I Migliori Anni. Rosannanella casa del GF ha cantato in più occasioni il suo pezzo Se T’Amo T’Amo, rispolverando così una canzone che era sconosciuta alla maggior parte dei giovani.ieri sera ha aperto il suo programma sottolineando come Se T’Amo T’Amo abbia avuto una seconda vita (ma non hato il ...