Web e intelligenza artificiale Ecco come diventare esperti

(Di domenica 28 aprile 2024) Una nuova opportunità formativa che vuole rispondere alle esigenze del mercato: partirà ad ottobre nella sede Acof Olga Fiorini in piazza Gallarini nel rione di Borsano a Busto Arsizio un innovativo percorso post diploma inserito nella programmazione della Fondazione Its Cosmo. Mercoledì 8 maggio l’Open day. L’obiettivo è creare figure professionali altamente specializzate nel campo della comunicazione digitale. Riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ha lo scopo di fornire agli iscritti gli strumenti per muoversi con disinvoltura e competenza fra siti web, social e nuovi orizzonti aperti dall’, per promuovere iniziative di ogni genere. Gli iscritti acquisiranno competenze trasversali e distintive dei canali omnichannel, in modo da fornire capacità tecniche nell’audio/video che aiutino a elaborare strategie ...