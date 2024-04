Inclusività e dialogo Il jazz secondo Graziano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) Anche quest’anno Bergamoaderisce all’InternationalDay, l’iniziativa che dal 2011 l’Unesco promuove in tutto il mondo nella giornata del 30 aprile per sottolineare i valori die ditra culture diverse insiti nella musica di estrazione afroamericana, assurta da tempo a linguaggio universale. Bergamofesteggia la Giornata internazionale delcon un evento speciale, dal forte carattere simbolico, in programma sulle Mura venete, dal 2017 riconosciute dalla stessa Unesco Patrimonio dell’Umanità. Protagonista del concerto di martedì, che si terrà a partire dalle 18 nei pressi della Cannoniera di San Giovanni, sarà il pianista Simone, uno dei più interessanti e innovativi esponenti delitaliano ed ...