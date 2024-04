Nuova statua dedicata a Pavarotti L’abbraccio simbolico della folla Nicoletta | Una giornata speciale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 aprile 2024) Centinaia di persone, in cerchio, come in un abbraccioa Big Luciano. Piazzale Lazzarini, a Pesaro, bloccato ieri sera per l’inaugurazioneal nostro Luciano. Un bronzo di 192 centimetri per 183 chili. Poggia sopra un basamento in pietra chiara con una grande stella, che ricorda quella di Hollywood con sotto una scritta tratta da una sua intervista rilasciata ad Alberto PancraziRai: "Sono cittadino onorario di mille città nel mondo, ma di questa mi sento vero cittadino". Ladi Modena, accanto, al teatro Comunale che porta il suo nome, fu collocata nel 2017, nel decennalemorte. Ora un nuovo omaggio. Per questa inaugurazione presenti le due figlie Giuliana, emozionatissima, e Cristina e la ...