Interni modulabili e divanetto scorrevole

(Di domenica 28 aprile 2024) Le modifiche più importanti si trovano negli. Le finiture sono migliorate, la plancia, completamente ridisegnata, presenta ora plastiche morbide nella parte superiore. Il principale punto di forza della Volkswagen T-Cross resta la praticità: l’abitacolo è ampio e ricco di soluzioni decisamente versatili. Il divanodi 14 cm (un po’ macchinoso da spostare) è di serie per tutte le versioni, così come l’utile sedile del passeggero anteriore con schienale completamente reclinabile in avanti: quest’ultimo accessorio permette di ricavare una superficie di carico lunga ben 2,40 metri. Molto ampio per la categoria e dalla forma regolare il bagagliaio: a divano completamente avanzato, la capienza arriva fino a 455 litri. Una capacità davvero importante per un Suv di questo segmento.