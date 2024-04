Sparatoria a Milano - le indagini per l’omicidio di Jhonny Sulejmanovic portano a Dalmine

(Di domenica 28 aprile 2024). La morte di, il diciottenne d’origine bosniaca, picchiato e ammazzato con tre colpi di pistola dopo essere stato trascinato giù dal furgone Ducato dove dormiva con la moglie incinta, nei pressi dell’Ortomercato, attorno alle 3 della notte tra giovedì e venerdì, potrebbe portare a. Una delle piste al vaglio degli inquirenti, che stanno lavorando sulla morte del giovane avvenuta in via Varsavia, all’altezza del civico 4, proprio dietro al mercato Ortofrutticolo. Ricerche in corso, dunque, anche se, per il momento, gli autori delnon sono stati rintracciati. La Squadra mobile di, al lavoro sul caso, sta infatti vagliando ogni ipotesi e considera, tra le altre, quella della pista bergamasca come plausibile, anche perché il giovane aveva ...

Milano, 26 aprile 2024 – Due colpi a segno al torace sinistro. Altri bossoli sparsi sull'asfalto, via via repertati dalla Scientifica. La scena di un agguato. Di una spedizione punitiva per qualche sgarro, forse. Così è morto nella notte tra giovedì e venerdì il diciottenne rom bosniaco Jhonny ...

I fratelli di Jhonny Sulejmanovic , il 18enne ucciso in via Varsavia a Milano con una pistola , raccontano le ultime parole della vittima prima di morire

Jhonny Sulejmanovic , 18enne bosniaco, stava dormendo in un Fiat Ducato in via Varsavia a Milano ieri, 26 aprile 2024 alle 3 di notte. Con lui c'era la moglie incinta Samantha. All'improvviso qualcuno ha infranto i finestrini dal furgone. Poi, quando lui è uscito, gli hanno sparato almeno tre ...

Ucciso a 18 anni a Milano, la pista per i 5 assassini porta a Dalmine - IL DELITTO .Secondo i familiari del giovane serbo i killer vivono in Bergamasca. Negativi per ora gli accertamenti. La stessa vittima aveva abitato nell'Isola ...

Il delitto di via Varsavia, una faida tra clan rom dietro l'omicidio. I killer di jhonny sulejmanovic forse sono già all'estero - Il movente nascerebbe dai contrasti tra i sulejmanovic e altri due famiglie bosniache, i Salkanovic e gli Ahmetovic ...

Ragazzo ucciso in un furgone a Milano: l'ipotesi di un regolamento di conto tra famiglie rivali dopo una rissa - jhonny sulejmanovic, ucciso a colpi di fucile la notte del 26 aprile in via Varsavia, sarebbe stato vittima di un regolamento di conti tra membri della ...

