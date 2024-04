Tutti nella Confraternita del genio John Fante

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Ho scopertoper caso, nei primi anni Novanta, girellando tra gli scaffali di una libreria. Mi aveva colpito il titolo, Ladel Chianti (l’edizione di Marcos y Marcos aveva forzato il titolo usando “Chianti” al posto di “uva”). Curioso di questo scrittore di origini abruzzesi nato a Denver nel Colorado, aprii il romanzo e lessi la prima pagina. Mi piacque la scrittura e portai a casa il libro. Cominciai a leggere, e dopo trenta pagine telefonai alla libreria: "Per favore, trovatemi tutto quello che potete di". Dalla sua scrittura sentivo che non mi avrebbe mai deluso, la fiduciasua molecola letteraria era senza riserve, e non mi sbagliavo. Ma parliamo un po’ di questo romanzo, adesso pubblicato da Einaudi con il titolo La ...