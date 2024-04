Turbinio - sceneggiatura di una scelta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 28 aprile 2024) Esterno giorno – la macchina da presa inquadra il cielo attraverso il parabrezza dell’auto Silenzio. Solo il sussurro del vento. Il sole che sta calando. Lui ricorda… Ricorda il giorno della sua laurea, il mattino in cui papà decise di andarsene, i profumi dei vini, l’odore dell’erba tagliata, il momento in cui tenne suo figlio per la prima volta tra le braccia. Le lacrime lasciano il posto a un sorriso. Si sente come se stesse galleggiando, sfidando impavido la legge di gravità. Ha fatto la sua. Gli sembrava l’unica. Questo tempo è diventato il Tempo. Esterno notte – I titoli di coda scorrono al posto dei titoli di testa Musica di Andreas Wollenweider. La sua arpa sfuma l’inquadratura del cielo verso quella dell’uomo. Interno giorno – la macchina da presa inquadra il primo piano dell’uomo, zoommando sugli occhi Guarda solo il cielo, senza rimpianti, senza ...