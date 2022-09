La batosta per Carfagna e Gelmini: le ministre ex forziste affossate nelle sfide uninominali (Di lunedì 26 settembre 2022) Non è ancora chiaro se sarà ripescata da uno dei collegi plurinominali in cui era capolista. Ciò che è certo, però, è che Mara Carfagna ha perso, e perso in malo modo, la sfida nel collegio uninominale napoletano di Fuorigrotta, dove è atterrata al 7,1%, quarta tra i big in competizione. La debacle di Mara Carfagna nel collegio di Fuorigrotta Il collegio, con il 39,7% dei voti, è andato al candidato del M5S Sergio Costa, un risultato del quale già si è scritto molto, alla luce della sfida tra ex compagni di partito con Luigi Di Maio, che è uscito sconfitto con il 24,4% dei consensi e un posto assicurato fuori dal parlamento. A seguire Maria Rosaria Rossi, in corsa per il centrodestra con Noi Moderati, ha preso il 22,5%, staccando dunque di oltre 15 punti Carfagna, per la quale si può parlare di debacle. Non sembra essere andata meglio ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 settembre 2022) Non è ancora chiaro se sarà ripescata da uno dei collegi plurinominali in cui era capolista. Ciò che è certo, però, è che Maraha perso, e perso in malo modo, la sfida nel collegio uninominale napoletano di Fuorigrotta, dove è atterrata al 7,1%, quarta tra i big in competizione. La debacle di Maranel collegio di Fuorigrotta Il collegio, con il 39,7% dei voti, è andato al candidato del M5S Sergio Costa, un risultato del quale già si è scritto molto, alla luce della sfida tra ex compagni di partito con Luigi Di Maio, che è uscito sconfitto con il 24,4% dei consensi e un posto assicurato fuori dal parlamento. A seguire Maria Rosaria Rossi, in corsa per il centrodestra con Noi Moderati, ha preso il 22,5%, staccando dunque di oltre 15 punti, per la quale si può parlare di debacle. Non sembra essere andata meglio ...

