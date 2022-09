Investire in oro è ancora il miglior rifugio per i risparmi? La risposta è nella Guida di SoldiExpert SCF (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 22 settembre 2022. Quando il gioco si fa duro… molti risparmiatori pensano di Investire in oro. La congiuntura economico-finanziaria di questi anni, tra pandemia, inflazione, crisi economica, costi energetici alle stelle e guerra in Ucraina, sta infatti svuotando le tasche e i salvadanai degli italiani (e non solo). E uno dei “beni rifugio” a cui tutti pensano in momenti come questo per mettersi al riparo da guai peggiori è appunto l’oro. Per questo SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, ha messo a punto la Guida per Investire oggi sull’oro, un ebook chiaro e completo scaricabile gratuitamente, pensato per accompagnarvi nelle scelte d’investimento più corrette e per mettere in guardia da stereotipi e molte false credenze relative ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 22 settembre 2022. Quando il gioco si fa duro… moltiatori pensano diin oro. La congiuntura economico-finanziaria di questi anni, tra pandemia, inflazione, crisi economica, costi energetici alle stelle e guerra in Ucraina, sta infatti svuotando le tasche e i salvadanai degli italiani (e non solo). E uno dei “beni” a cui tutti pensano in momenti come questo per mettersi al riparo da guai peggiori è appunto l’oro. Per questoSCF, società di consulenza finanziaria indipendente, ha messo a punto laperoggi sull’oro, un ebook chiaro e completo scaricabile gratuitamente, pensato per accompagnarvi nelle scelte d’investimento più corrette e per mettere in guardia da stereotipi e molte false credenze relative ...

zazoomblog : Investire in oro è ancora il miglior rifugio per i risparmi? La risposta è nella Guida di SoldiExpert SCF -… - Crypto__be : @Myname_H_7_25 La tua critica è interessante, dall'altra parte devo dire che firmerei oro per poter investire ogni… - PaoloBianchi_Z : Per chi pensa che il mercato immobiliare italiano sarà risparmiato dalla crisi.... Investire in case in un paese do… - investire_biz : ??Materie prime, oro: per analisti verso i 1.500 dollari Operatività: • Short da 1.700$ ?? • Stop loss 1.720$ ? • Ta… - OroVendiCompra : Investire in oro? Interessi ai minimi da un anno nonostante la crisi inflazionistica La crisi del costo della vita… -