Inps: “A luglio bonus 200 euro pagato a 13 milioni di pensionati”. In ottobre le erogazioni per i disoccupati (Di martedì 16 agosto 2022) Sono più di 13 milioni i pensionati che hanno ricevuto il bonus 200 euro, misura emergenziale varata dal governo per fornire un qualche sollievo per il carovita alle famiglie. Lo fa sapere l’Inps che specifica come nel mese di luglio l’indennità sia stata liquidata ai beneficiari di Reddito di cittadinanza, ai titolari di trattamenti pensionistici, di accompagnamento alla pensione, ai titolari di assegno per invalidità e di Assegno sociale. Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza, i 200 euro sono stati pagati a circa 800mila nuclei percettori (la norma prevede che sia erogato al nucleo, non ai singoli componenti). Il bonus viene corrisposto a persone con redditi al di sotto dei 35mila euro lori annui, dovrebbe quindi raggiungere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Sono più di 13che hanno ricevuto il200, misura emergenziale varata dal governo per fornire un qualche sollievo per il carovita alle famiglie. Lo fa sapere l’che specifica come nel mese dil’indennità sia stata liquidata ai beneficiari di Reddito di cittadinanza, ai titolari di trattamenti pensionistici, di accompagnamento alla pensione, ai titolari di assegno per invalidità e di Assegno sociale. Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza, i 200sono stati pagati a circa 800mila nuclei percettori (la norma prevede che sia erogato al nucleo, non ai singoli componenti). Ilviene corrisposto a persone con redditi al di sotto dei 35milalori annui, dovrebbe quindi raggiungere ...

