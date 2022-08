Blitz dell’Fbi in casa Trump | nel mirino documenti sulle armi nucleari Usa

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 12 agosto 2022) L'Fbi cercavasegretinella perquisizione condotta presso la residenza dell'ex presidente americano Donaldin Florida. Lo scrive il Washington Post citando persone informate sull'indagine, ma senza specificare se iriguardassero l'arsenale nucleare americano o di un altro Paese. (fonte: Adnkronos)