"Non sono opinioni", "Ma lei ha studiato?": rissa Giordano-Albertini, finisce malissimo | Video (Di martedì 5 luglio 2022) Scontro a Zona Bianca su Rete 4. Protagonisti del dibattito sulla tragedia della Marmolada, Mario Giordano e Valerio Rossi Albertini. I due, ospiti di Giuseppe Brindisi nella puntata di lunedì 4 luglio, discutono dei cambiamenti climatici. A dire per primo la sua è il fisico: "Adesso possiamo esprimere tutte quante le opinioni che vogliamo, ma ci sono dei dati scientifici incontrovertibili e inequivocabili", esordisce facendo capire che spesso è la scienza e le evidenze a parlare e non i "si dice che". Immediata allora la replica del giornalista: "Nel passato ci sono state delle evoluzioni climatiche che non dipendono solo dall'uomo, non sono delle opinioni". Giordano si dissocia da altri colleghi, convinto che non tutto quello che sta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Scontro a Zona Bianca su Rete 4. Protagonisti del dibattito sulla tragedia della Marmolada, Marioe Valerio Rossi. I due, ospiti di Giuseppe Brindisi nella puntata di lunedì 4 luglio, discutono dei cambiamenti climatici. A dire per primo la sua è il fisico: "Adesso possiamo esprimere tutte quante leche vogliamo, ma cidei dati scientifici incontrovertibili e inequivocabili", esordisce facendo capire che spesso è la scienza e le evidenze a parlare e non i "si dice che". Immediata allora la replica del giornalista: "Nel passato cistate delle evoluzioni climatiche che non dipendono solo dall'uomo, nondelle".si dissocia da altri colleghi, convinto che non tutto quello che sta ...

