Una notte in tenda con il progetto Crescere Sicuri | educazione e divertimento per ragazzi

(Di giovedì 2 maggio 2024) A Vaprio d’Adda torna il”, l’evento diperche lo scorso anno ha riscosso grande successo, organizzato dal CCV-MI Centro di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile di Città Metropolitana di Milano e il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Vaprio d’Adda. La didattica scolastica è un elemento fondamentale nell’accrescimento culturale di ogni cittadino, per questo l’iniziativa si inquadra nell’ambito di un programma locale di incontri con i, che vede i Volontari impegnati nell’esporre varie tematiche di Protezione Civile nei diversi ordini della scuola dell’obbligo. Quest’anno l’evento si terrà venerdì 10 e sabato 11 Maggio. Grazie alla volontà del Comitato Genitori di Vaprio d’Adda e la ...

(Adnkronos) - Capriate San Gervasio BG, 14 marzo 2024 – Da oggi l' educazione alimentare "passa" anche in Radio. Ha preso il via il 5 marzo RadioSapore, la web radio volta a sensibilizzare le nuove generazioni su temi ambientali e sul mangiare bene. Un progetto nato grazie al contributo di Dussmann

A Firenze torna il progetto 'Pollicino verde' - Firenze, 2 maggio 2024 - In tutta Firenze fioriscono attività all'aperto organizzate dall'assessorato all'educazione guidato da Sara Funaro, in collaborazione con i cinque Quartieri. L'edizione 2024 d

Sostenibilità e inclusività attraverso lo sport, al via VI edizione di Valori in Campo - Sostenibili, diversi e inclusivi. Sono i tre pilastri della sesta edizione di Valori in Campo, il progetto biennale di Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico della Città metropol

Verucchio: inaugura sabato il "Giardino dei Giusti dell'Umanità" - Inaugura sabato 4 maggio alle 10.15 a Villa Verucchio il primo Giardino dei Giusti dell'Umanità in provincia di Rimini. Uno spazio ricavato in via Giuseppe di Vittorio, di fronte a Piazza 25 Aprile, g

