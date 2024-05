Chi è Havi Mond - la nuova modella di Pantene che ha sostuito la Ferragni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 2 maggio 2024) Altri guai per Chiarache dopo lo scandalo sul pandoro ha dovuto riorganizzare la sua vita personale e lavorativa. Dal punto di vista imprenditoriale, infatti, il pandoro-gate è costato carissimo all’influencer che, mese dopo mese, ha visto tanti brand abbandonarla. L’ultimo in ordine è, noto marchio di prodotti per capelli che ha infatti deciso di non rinnovare il suo contratto. In un recente post, che ha aperto il filotto delle foto negli States,ha infatti scritto: “Dove tutto è cominciato“. Un riferimento fatto al suo blog “The Blond Salad”, nato proprio a Los Angeles e che l’ha resa famosa in tutto ilo. Un messaggio in primis per sé, per ricordare da dove è partita e da dove, forse, vuole ricominciare dopo il brutto momento vissuto negli ultimi mesi in ...