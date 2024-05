Nuovo allenatore Milan - Lopetegui FUMATA BIANCA? La situazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 2 maggio 2024)nera per. Ecco tutti i nomi candidati per la panchina rossonera dopo Pioli La ricerca delcontinua ad essere il pensiero fisso in casa. Dopo la contestazione dei tifosi,si è allontanato, con i rossoneri che portano altri candidati. A parlarne è Peppe Di Stefano in collegamento per Sky Sport.