Oltre 2 mila patenti false a Brescia - esami truccati | sequestrato un milione di euro all' autoscuol - 4 arresti

Un giovane di 24 anni di Milano è stato arrestato con l’accusa di avere adescato dei ragazzini su Instagram e averli costretti a inviargli foto e video pedo porno grafici. Il ventiquattrenne è stato posto in arresto lo scorso dicembre 2023 dagli agenti del commissariato di Rho perché ... Continua a leggere>>

Un Mondo a Parte di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele continua la sua corsa, superando quota 1 milione di spettatori (1.005.108) con un box office di quasi 6.8 milioni di euro (6.771.047). Il film, alla sua sesta settimana in sala, ha realizzato nella giornata di ieri un ... Continua a leggere>>

Catania: sequestrati oltre 12 mila prodotti non sicuri - I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli a contrasto della commercializzazione di prodotti illegali e potenzialmente pericolosi per la salute ...

Continua a leggere>>

Nel 2023 la Fondazione CRF ha erogato oltre due milioni di euro: il 35% dei fondi a progetti culturali - I 790 mila euro sono stati impegnati per realizzare importanti progetti di restauro, per la valorizzazione di edifici e monumenti sul territorio e per la realizzazione di iniziative culturali rivolte ...

Continua a leggere>>

Nuova “veste” per la Rocca panoramica di Sassofeltrio, che inaugura con un evento speciale - Rocca di Sassofeltrio, sabato 4 maggio evento in occasione dei 250 anni della Guardia di Finanza ...

Continua a leggere>>