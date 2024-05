Macron parla di invio di truppe in Ucraina | torna la minaccia a Putin

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il presidente francese Emmanuelha sollevato la possibilità di undioccidentali innel caso in cui la Russia dovesse avanzare ulteriormente sul fronte orientale e se Kiev richiedesse assistenza. In un’intervista al settimanale The Economist,ha espresso la necessità di affrontare seriamente questa eventualità, sottolineando che “escluderlo a priori significa non imparare la lezione degli ultimi due anni”.ha chiarito che al momento non vi è una richiesta da parte dell’per un intervento militare occidentale, ma ha sottolineato che in caso di una rottura delle linee del fronte e di un’accettazione da parte di Kiev, sarebbe legittimo sollevare la questione dell’di. Ha ...

