Se ne è andato anche lui - proprio ora Isola dei Famos - altro addio | l’annuncio ufficiale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 maggio 2024) L’deii senza tregua quest’anno: le brutte notizie per il pubblico continuano ad arrivare. Tra le ultimissime, l’ennesimo stop. Dopo quello della settimana scorsa, in occasione della festa del 25 aprile, il reality show di Vladimir Luxuria si fermagiovedì 2 maggio. La Rai trasmetterà infatti la gara di andata della semifinale di Europa League tra Roma e Bayern Leverkusen. Si tratta di un evento sportivo molto atteso e che sicuramente sarà seguitissimo e per questo motivo Mediaset ha scelto di non mandare in onda la puntata. E potrebbe succederegiovedì prossimo, quando ci sarà la gara di ritorno. Da tempo del resto si vocifera della cancellazione del doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il giovedì E questo perché gli ascolti non sono certo entusiasmanti. Poco più di 2 milioni di ...