Oltre 32 mln al settore nel 2024 - Sin entra in Agea e si nomina Commissario granchio blu

(Di giovedì 2 maggio 2024)32 mln alnel, l'incorporazione di Sin ine ladelstraordinario per ilblu. Queste le misure principali all'interno del Dl agricoltura visionato da AGRICOLAE. Tra le misure varate a sostegno delprimario si evidenzia che la dotazione del Fondo per la sovranità alimentare è incrementata di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi in materia di sostegno e sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata ...