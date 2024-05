Lite Sechi-Travaglio a La7 Meloni è una del popolo - si candida perché leader Tutti gli altri premier europei non lo fann - sono più seri

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, ha nomina to oggi Bruno Valensise nuovo direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi), con decorrenza del mandato da venerdì 19 aprile . Lo comunica Palazzo Chigi. ... Continua a leggere>>

In coordinamento con il Cisr la scelta del governo è ricaduta sul numero due del Dis, Bruno Valansise che a partire da venerdì 19 aprile guiderà l'Agenzia di intelligence. Il nuovo capo degli 007, vicino al sottosegretario Mantovano, seguirà la presidenza italiana del G7.Continua a leggere Continua a leggere>>

Tutti assieme appassionatamente per sostenere Giorgia Meloni che annuncia la sua candidatura come capolista alle elezioni europee, anche se non siederà mai nel Parlamento di Strasburgo. Sul palco di Pescara , il ministro della Difesa e compagni di partito Guido Crosetto, la senatrice di Fdl ... Continua a leggere>>

meloni incontra il re di Giordania Abdullah II a Palazzo Chigi - Roma, 2 mag. (askanews) - Il Re di Giordania, Abdullah II Ibn Al Hussein, dopo la visita al Quirinale, dove è stato ricevuto dal presidente ...

Continua a leggere>>

In Sardegna i primi mezzi pubblici a metano, sono 8 scuolabus - Con 35 anni di ritardo, anche in Sardegna entrano in servizio i primi 4 scuolabus della cooperativa Cobus che gestisce il servizio ad Oristano. (ANSA) ...

Continua a leggere>>

Europee, Docimo (FdI): "Diritto alla Salute omogeneo in tutto il Sud" - “Giorgia meloni sta facendo un grande lavoro accrescendo il prestigio dell’Italia in campo internazionale. Questa azione va trasferita in Europa, dove occorre proporre politiche più vicine alle esigen ...

Continua a leggere>>