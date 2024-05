Fentanyl - Bassetti | Uccide più dell’eroin - i numeri choc dei morti negli Usa

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 maggio 2024 – E’ allertain Italia, dopo il ritrovamento della droga degli zombie a Perugia. L’infettivologo Matteoscrive su X: “Ilpiùa e della morfina”. Il post di MatteoLo avevo detto alcune settimane fa che il #sarebbe arrivato anche in italia nel mercato della droga. Il sistema di allerta nazionale è scattato dopo il sequestro di una dose dell’oppioide, tagliato con eroina, avvenuto nei giorni scorsi a Perugia. Il, che è un… pic.twitter.com/yJzEbmS5gL — Matteo(@ProfM) May 2, 2024 L’alert del ministero della Salute è scattato dopo che la droga sintetica è stata trovata in un sequestro a Perugia. ...

