Tutto quello che volevate sapere sul training di cui tutti parlano sui social media e non solo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Vi avevamo avvisati nel lontano novembre 2022 quando tra le tendenze fitness da tenere d’occhio nel 2023 spiccava sopra tutte il metodo 12-5-30. Sembrava un gioco di parole, ma non lo era affatto. Anzi. Secondo i dati di ricerca di Google l’aumento di interesse rispetto a questo workout stava salendo allora del 308%. Per godere, oggi, del podio di primo allenamento preferito. In verità, è stato un po’ per caso che l’influencer americana Lauren Giraldo, giocando con le funzioni del suo tapis roulant, ha sviluppato nel 2019 il metodo 12-5-30. L’allenamento è diventato virale su TikTok tanto da raggiungere in pochi mesi oltre 119 milioni di visualizzazionisulla piattaforma. Creando così un vero e proprio “caso”. «Per molto tempo mi sono sentita a disagio ...