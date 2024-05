Griner | Nel carcere russo volevo suicidarmi - dormivo tra i ragni su un letto di sangue

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 2 maggio 2024) Brittneyoggi gioca per i Phoenix Mercury, ed è ancora considerata una delle migliori giocatrici di basket dell’era moderna: è nove volte Wnba All-Star, ha vinto due medaglie d’oro olimpiche con la nazionale americana. Nel 2022 ha passato 10 infiniti mesi in una prigione russa perché la fermarono all’aeroporto con un po’ di olio di cannabis nel bagaglio. Era diventata una specie di ostaggio politico. Ha pensato più volte di suicidarsi. Non l’ha fatto, dice, solo perché temeva che non avrebbero ridato il corpo alla famiglia. Ha parlato per la prima volta della sua detenzione in un’intervista alla Abc andata in onda mercoledì sera negli Stati Uniti. Il suo libro di memorie, “Coming Home”, uscirà il 7 maggio. “Ho più volte pensato di uccidermi, nelle prime settimane in prigione. Il materasso aveva un’enorme macchia di. Ti danno queste due ...