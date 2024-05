(Di giovedì 2 maggio 2024) La figura iconica di-Doo è una di quelle che sono diventate talmente tanto amate da diventare immortali. Il nostro amato cane detective sta per tornare con la sua gang nella Dopo aver visto l’universo di-Doo venire completamente rovinato da quellaanimata con Velma protagonista,rinnovata tra l’altro con una seconda stagione, forse c’è speranza per l’universo. Infattiha annunciato unasu-Doo. I personaggi trasportati in formatonon li si vedevano da molti anni, più di venti anni per essere precisi. Molti fan hanno reagito alla news facendo tutti un appello richiamando il tanto amato Matthew Lillard. Ai tempi i film di ...

(Adnkronos) – Il classico franchise di Warner Bros. Scooby-Doo è pronto per una nuova vita grazie a Netflix , che ha acquisito i diritti per una serie dal vivo chiamata " Scooby-Doo ! The live - action serie s". La serie è stata a lungo contesa tra più piattaforme di streaming per la produzione, ma alla ... Continua a leggere>>

scooby-doo, una nuova serie tv live-action prodotta da Greg Berlanti - La serie live-action di scooby-doo sarà creata da Josh Appelbaum e Scott Rosenberg, sceneggiatori e produttori esecutivi del progetto che vede la collaborazione di Warner Bros. e Netflix. Greg ...

nuova serie live action di scooby-doo in arrivo su Netflix! - La figura iconica di scooby-doo è una di quelle che sono diventate talmente tanto amate da diventare immortali. Il nostro amato cane detective sta per tornare con la sua gang nella nuova serie live ...

