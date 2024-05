Abbiamo un annuncio da fare Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia - decisione arrivata

(Di giovedì 2 maggio 2024)hanno fatto unimportante ai loro fan. Attraverso il social network Instagram hanno comunicato unache riguarda ovviamente la coppia e che cambia repentinamente il loro rapporto. Nessuno si aspettava una comunicazione del genere, invece ora anche i seguaci degli ex gieffini sono stati messi al corrente di questa novità. Un vero e proprio colpo di scena nella vita privata di. L’apre la strada a ben altre opportunità e ora i fan stanno seriamente iniziando a restare senza parole. Certamente era una scelta che poteva essere messa in preventivo, ma in molti non si attendevano già una comunicazione di questo ...

Edoardo tavassi scherza dopo l'intervento: «Devo fare la vita di un 80enne, ma sembro dottor House dopo l'incidente» - Edoardo tavassi nei giorni scorsi ha rivelato attraverso il suo profilo Instagram di essere ricoverato in ospedale. Nonostante l'ex gieffino abbia cercato di sdrammatizzare, i video simpatici ...

Continua a leggere>>

Edoardo tavassi ricoverato in ospedale per un intervento: come sta - Edoardo tavassi ricoverato in ospedale per un intervento alla schiena: ecco come sta l'ex Vippone del Grande Fratello Vip 7 ...

Continua a leggere>>

Polisportiva Santa Maria retrocessa in Eccellenza: tavassi conferma il suo impegno - Dopo la retrocessione in Eccellenza da ultima in classifica, il presidente tavassi conferma il suo impegno. Ma con quali prospettive

Continua a leggere>>