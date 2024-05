Juventus - occhi su Marsiglia-Atalanta per il colpo a centrocampo | 4 obiettivi

Dove vedere marsiglia-atalanta in tv - Leggi su Sky Sport l'articolo marsiglia-atalanta, dove vedere la semifinale di Europa League in tv e streaming ...

Continua a leggere>>

L' Atalanta vola in Francia per l'andata delle semifinali di Europa League: si gioca a casa del Marsiglia di Aubameyang - L' Atalanta vola in Francia per l'andata delle semifinali di Europa League: si gioca a casa del Marsiglia di Aubameyang ...

Continua a leggere>>

marsiglia-atalanta, semifinale Europa League: probabili formazioni e diretta tv - ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gasperini.

Continua a leggere>>