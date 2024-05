Meteo impazzito - Kenya devastato Città distrutt - centinaia di vittime Ma fino a due anni fa c’era la siccità DUE VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sono tremende le immagini che arrivano dalin questi giorni. L’impressionante ferocia della natura che si abbatte su ogni cosa, e provoca il crollo di dighe, inondazioni che spazzano via interi paesi,diinnocenti ricordano situazioni simili che si stanno verificando sempre più spesso in Medio Oriente. Stiamo parlando del, un Paese sino a duefa vittima dellaprolungata. E che si tratti di una situazione anomala, è testimoniato anche dalla fuga disperata dei turisti che in questo periodo si recano nel Paese africano per i tradizionali Safari naturalistici. L’acqua sta portando via tutto: i lodge, le jeep e i campi con le tende. Decine di persone sono rimaste bloccate nella riserva naturalistica del Masai Mara, e si sta cercando di trarle in ...