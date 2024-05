Carlos Augusto | Sommer me l’aspettavo Poi scherza | Ho 35 anni!

Carlos Augusto ringrazia il popolo interista, dopo la grande festa scudetto di ieri dell’Inter. Il brasiliano in estasi per la vittoria del suo primo scudetto. FANTASTICI ? Carlos Augusto festeggia il suo primo scudetto in carriera e lo fa ringrazia ndo il popolo nerazzurro, che ieri ha raggiunto ... Continua a leggere>>

Frattesi, C. augusto e Asllani: “Derby devastante, goduria Inter-Verona. Madrid brucia ancora” - augusto, Frattesi e Asllani a Cronache di Spogliatoio hanno raccontato le sensazioni vissute in alcune serate dell'annata Inter ...

Continua a leggere>>

Frattesi ricorda la delusione con l’Inter: “Sto ancora rosicando” - Davide Frattesi, carlos augusto e Kristjan Asllani sono i tre protagonisti del format “ Quiz Inter Games ” in onda dal canale YouTube di Cronache di Spogliatoio. I giocatori nerazzurri – dopo aver ...

Continua a leggere>>

Sassuolo-Inter, Inzaghi studia in vista del prossimo anno: ecco chi ha una chance per dare un messaggio al tecnico - Fin dal pre-campionato, però, il tecnico lo ha schierato come "braccetto" a destra. Non si è più mosso da lì, anche perché carlos augusto si è diviso egregiamente tra i ruoli di vice-Bastoni e ...

Continua a leggere>>